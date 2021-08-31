В Эстонии избран новый президент страны. Им стал 63-летний Алар Карис, который до этого занимал пост директора Эстонского национального музея. Во вторник, 31 августа, за его кандидатуру проголосовали 72 эстонских парламентария.

После голосования незаполненных избирательных бюллетеней осталось восемь, сообщает ERR.

Алар Карис был единственным кандидатом на должность президента страны. Его выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ, которые входят в правящую коалицию. Им в Рийгикогу (Государственное собрание) принадлежат 59 мандатов.

Также известно, что Алар Карис ранее занимал посты государственного контролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. А в октябре 2017 года он был назначен директором Эстонского национального музея.

Напомним, пока еще действующий президент Эстонии 51-летняя Керсти Кальюлайд приезжала в Киев для участия в "Крымской платформе", а на следующий день присутствовала на военном параде, сидев в первых рядах с коллегой Владимиром Зеленским. Она посоветовала украинцам не ждать, пока развалится Россия, а до членства Украины в Евросоюзе отмерила 20 лет. Также по ее мнению, в НАТО Украину примут лишь после возвращения Крыма и Донбасса. Подробнее о визите Керсти Кальюлайд можно почитать в материале "Страны".

Также мы сообщали, что президент Эстонии не советует соотечественникам инвестировать в украинскую экономику, поскольку здесь проблемы с правосудием.