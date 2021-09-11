Президент Эстонии Керсти Кальюлайд спустя время напомнила, что для приближения к членству в Евросоюзе у Украины впереди еще много лет работы.

Об этом она сообщила на форуме YES-Brainstorming.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте", - сказала она.

Кальюлайд добавила, что для членства в ЕС Украина должна для начала выполнить Копенгагенские критерии. Но сейчас Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - добавила она.

Президент напомнила и о проблемах эстонцев, которые инвестируют в Украину.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций. Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - подытожила она.

Напомним, недавно Керсти Кальюлайд заявила, что для членства в Евросоюзе Украине нужно еще 20 лет работы. При этом она добавила, что ЕС необходимо быть смелее в вопросе расширения.

Также она добавила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

Кроме этого, президент Эстонии посоветовала своим гражданам не инвестировать в Украину.