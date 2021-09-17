В Кремле объяснили, как президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму без мобильного телефона. Как выяснилось, глава государства сделал это, используя систему электронного голосования и личный гаджет одного из своих помощников.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", - пояснил Песков.

Напомним, 16 сентября Владимир Путин объявил, что в его близком окружении выявили десятки случаев коронавируса. Именно с этим связан его уход на самоизоляцию. Соответственно в пятницу, 17 сентября, в первый день голосования, Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.

Однако, ранее российский президент Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Добавим, голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 8:00 до 20:00.

Данные экзитполов и первые результаты голосования будут обнародованы в 21:00 19 сентября.