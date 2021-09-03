Российский президент Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста и телеведущего Сергея Брилёва в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, трансляция ведется в Ютубе, в пятницу, 3 сентября.

Сергей Брилев заявил, что приглядывался к Путину перед тем, как он поднялся на сцену. Журналист добавил, что в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая пользуется смартфоном, у президента РФ мобильного при себе нет, "поэтому во время мероприятия он не зазвонит".

Далее на вопрос журналиста, есть ли у Владимира Путина мобильный телефон, последний дал отрицательный ответ.

Напомним, ранее российский пранкер Вован, настоящее имя Владимир Кузнецов, рассказал, что дозвониться до Владимира Путина сложно, но можно. При этом он добавил, что российский президент не пользуется личным мобильным. Однако, по словам Вована, с лидером РФ можно связаться через официальные каналы связи.

Также мы писали, что в 2018 году в США ужесточили правила использования мобильных телефонов в Белом доме из-за частых случаев утечек конфиденциальной информации. Сотрудникам, которые работают в Западном крыле Белого дома, запретили проносить туда личные мобильники.