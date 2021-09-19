После первых результатов Центральной избирательной комиссии России на выборы в Госдуму также появились данные по одномандатным округам по итогам обработки 12,62% протоколов.

Об этом сообщает журналист "Страны".

По одномандатным округам на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия". Фото: "Страна"

По результатам проверки протоколов подавляющее большинство округов берет "Единая Россия".

С учетом того, что по партспискам у ЕР уже более 40% (при подсчёте более 11% протоколов) и этот процент постепенно увеличивается, единороссы сформируют большинство в Госдуме.

Ранее Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые данные по итогам обработки 9% протоколов на выборы в Госдуму. По ним "Единая Россия" набирает меньше, чем по экзит-полу. При этом в Госдуму проходит партия "Новые люди".

Также стали известны первые экзит-полы от компании "Инсомар".

Помимо этого, в последний день выборов в Государственную думу России, онлайн из территорий "ЛДНР" проголосовали около 152 610 избирателей. Такое число граждан проголосовало в Ростовской области онлайн за партии, но не голосовало за кандидатов по одномандатным округам.