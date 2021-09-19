Сегодня, 19 сентября, появились первые данные Центральной избирательной комиссия России по итогам обработки 9% протоколов на выборы в Госдуму.

Об этом сообщает журналист "Страны".

По ним "Единая Россия" набирает меньше, чем по экзит-полу. При этом в Госдуму проходит партия "Новые люди".

Кроме этого, Телеграм-канал "Политика Страны" привел сравнение итогов выборов в Госдуму в 2016 году:

54,20% - за "Единую Россию",

13,34% - за КПРФ,

13,14% - за ЛДПР,

6,22% - за "Справедливую Россию".

Напомним, голосование в Госдуму прошло 17, 18 и 19 сентября. В Украине россияне смогли проголосовать в посольстве в Киеве и трех генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе в воскресенье с 8:00 до 20:00.

Сам президент Российской Федерации Владимир Путин 17 сентября проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.

Помимо этого, мы писали о том, что в последний день выборов в Государственную думу России, онлайн из территорий "ЛДНР" проголосовали около 152 610 избирателей. Такое число граждан проголосовало в Ростовской области онлайн за партии, но не голосовало за кандидатов по одномандатным округам.

Также стали известны первые экзит-полы от компании "Инсомар".