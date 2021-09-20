В России к утру понедельника, 20 сентября, подсчитали уже 80% голосов на выборах в Госдуму, которые проходили 17 - 19 сентября.

Об этом со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака пишет "РИА Новости".

По словам Турчака, к 08:00 понедельника обработали 80% протоколов. "Единая Россия" уже набрала больше 48% голосов по партийным спискам, это позволит партии получить примерно 120 мандатов. Еще 195 мандатов политсила набирает по мажоритарным округам.

В ЕР подсчитали, что у них будет 315 мандатов - конституционное большинство (в Думе 450 депутатов, конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов).

Результаты выборов в Госдуму РФ по итогам обработки 80% протоколов. Скриншот: РИА Новости

Напомним, "Страна" писала о том, что согласно первым данным онлайн-выборов в Госдуму, больше всего "Единая Россия" взяла там, где голосовали жители "ЛДНР".

Также мы сообщали, что в Киеве около 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму России.

Кроме того, мы писали, что СНБО на заседании в пятницу, 17 сентября, ввел санкции против лиц, участвовавших в организации выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.