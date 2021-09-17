Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ничтожном прогрессе в урегулировании конфликта на Донбассе услышали и поддержали в Кремле, сообщает ТАСС.

"Абсолютно (поддерживаем - Ред.)", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на высказывание Меркель.

По мнению Пескова, ситуацию может изменить только "влияние США на Киев".

"Насколько мы понимаем, США обладают влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решения украинского руководства. С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", - сказал Песков.

Напомним, заявление о ничтожном прогрессе Меркель сделала перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, 16 сентября. "Ситуация там сложная, а прогресс ничтожен", - сказала канцлер ФРГ.

Ранее "Страна" писала о том, что Арестович призвал готовиться к наступлению на Донбассе, если Путин заболеет.

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