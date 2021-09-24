Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре собирается уйти в отставку, посетила Марловский птичий парк и сфотографировалась с попугаями.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Меркель собирается покинуть свой пост после выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, 26 сентября. Сейчас она осуществляет прощальную поездку по своему округу, на территории которого и расположен Марловский птичий парк.

Канцлер пообщалась с птицами и даже покормила их: в руках у нее был бумажный стаканчик, в котором находился "нектар лори" из пыльцы сушеных цветов, фруктовый сахар, а также злаки и вода. Меркель сделала снимок с австралийскими попугаями. Птицы сидели у нее на руках и даже на голове.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Германии фабрика плюшевых медведей создала коллекцию по случаю ухода Меркель.

Кроме того, мы сообщали о том, что пенсия Меркель после ухода с поста канцлера составит 15 тысяч евро, также ей положены авто, офис и охрана.

Также мы писали, что Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.