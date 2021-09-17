Вчера, 16 сентября, в Париже прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"До формирования нового правительства Ангела Меркель и я будем продолжать работать рука об руку над основными проблемами, по которым мы стремимся найти франко-германские решения, как мы делали с первого дня нашего сотрудничества", - заявил Макрон на ступенях Елисейского дворца перед рабочим ужином, как передает агентство Reuters.

Меркель, в свою очередь, заявила: "Мы также обсуждали, что хотим сделать все возможное с немецкой стороны, чтобы не было застоя в необходимых решениях, которые должны быть приняты".

Она также упомянула самые разные вопросы, которые обсудила с президентом Франции - от Афганистана, Беларуси и Украины до общих целей ЕС по борьбе с климатическими изменениями.

Стоит отметить, что ключевое внимание в ходе переговоров было уделено ситуации в Афганистане. Стороны обсудили последствия вывода войск НАТО для будущих международных миссий Альянса, направленных на борьбу с терроризмом. Также было уделено время и тому вопросу, какие же выводы должны сделать страны ЕС в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Ангела Меркель назвала мизерным прогресс в реализации соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.