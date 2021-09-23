Когда президент США Джо Байден вступил в должность, он планировал, что первым его разговором с иностранным лидером будет беседа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако она разговаривать с ним в тот раз не стала, в итоге лидеры созвонились лишь спустя несколько дней.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Ситуация, которую описывают журналисты, произошла в январе 2021 года. В частности, после того как 20-го числа Байден вступил в должность. Когда он уже переехал в Белый дом, он решил позвонить Ангеле Меркель, чтобы таким образом дать знак о завершении нестабильной эпохи Трампа и возврате к трансатлантической стабильности.

Впрочем, по информации издания, Меркель разговаривать в тот день с Байденом не стала. Все происходило в пятницу, и в планах немецкого канцлера была поездка в свой загородный коттедж.

Также Wall Street Journal пишет, что жест Байдена Меркель сочла неуместным и попросила помощников перенести их разговор. В итоге он состоялся в понедельник, 25-го числа. А первым из иностранных лидеров Байден поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, это было 23 января.

Напомним, Меркель не считает, что Запад добился всех целей в Афганистане.

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