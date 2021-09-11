Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что Запад смог достичь в Афганистане всех целей, поставленных после терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом со ссылкой на Меркель пишет "РИА Новости".

Канцлер Германии считает также, что НАТО в ходе афганской спецоперации смогла победить угрозу терроризма. Но все поставленные цели достигнуты не были.

Кроме того, Ангела Меркель сказала, что Берлин придерживается позиции, что сейчас самым важным является сохранение того, чего смогла достичь коалиция НАТО. В качестве примера канцлер привела право женщин на образование.

Напомним, ранее, в середине августа, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добились своих целей в Афганистане несмотря на победу Талибана. Отметим, что американская спецоперация в этой стране продолжалась на протяжении 20 лет. А в августе 2021 года, как только США начали вывод своих войск из Афганистана, власть там захватили талибы.

Также мы писали о том, что американский президент Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.