Президент США Джо Байден, который смотрел на часы во время прощания с погибшими в Афганистане американскими военными, обратился к американцам в день 20-й годовщины терактов 11 сентября. Президент заявил, что национальное единство - величайшая сила Соединенных Штатов.

Об этом сообщает dpa.

Джо Байден во время своего обращения обратил внимание на то, что в дни, последовавшие за 11 сентября 2001 года, США видели героизм повсюду, в ожидаемых и неожиданных местах.

"Мы также видели нечто слишком редкое: истинное чувство национального единства. В битве за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, но мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - сказал американский президент.

Он также заявил, что США стремятся показать всем, кто стремится причинить вред Америке, что они за это заплатят.

Напомним, "Страна" подробно писала о хронике теракта 11 сентября. В своей речи в 2001 году тогдашний американский президент Джордж Буш объяснил мотивацию террористов "ненавистью к свободе и демократии США". При этом часть отчета спецкомиссии по расследованию произошедшего (28 страниц) была засекречена его же указом.

Также в этом году, в субботу, 11 сентября, в Нью-Йорке зажгли столбы света в честь 20-й годовщины терактов, в результате которых рухнули башни Всемирного торгового центра. Лучи сформированы светом 88 прожекторов, которые находятся недалеко от разрушенных во время терактов башен в Нью-Йорке.