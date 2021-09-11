В субботу, 11 сентября, в Нью-Йорке зажгли столбы света в память 20-й годовщины терактов, в результате которых рухнули башни Всемирного торгового центра.

Фото публикуют западные СМИ.

Лучи сформированы светом 88 прожекторов, которые находятся недалеко от разрушенных во время терактов башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Данная световая инсталляция проводится ежегодно.

Напомним, ровно 20 лет назад боевики "Аль-Каиды" совершили теракт в Нью-Йорке, направив авиалайнеры в башни Всемирного торгового центра. В 16:46 по киевскому времени произошел первый взрыв – самолет врезался в Северную башню.

Спустя 20 минут, в 17:03, второй захваченный боевиками самолет влетел в Южную башню Всемирного торгового центра. Еще один рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне.

Четвертый самолет цели достичь не смог, поскольку пассажиры сумели нейтрализовать террористов. Несмотря на это, борт рухнул в Шанксвилле в штате Пенсильвания.

Всего по официальной информации погибло около трех тысяч человек. Из них около 2,8 тысячи из 86 стран мира. Людей доставали из-под обломков здания.

Напомним, представитель движения "Талибан", которое сегодня пригласило представителей шести стран на инаугурацию нового правительства Афганистана, Мохаммад Сохаил Шахин не подтвердил инаугурацию кабинета министров страны, которая должна состояться 11 сентября.

Также "Страна" писала, что бывший президент США Дональд Трамп вместе со своим младшим сыном в ближайшую субботу, 11 сентября, в день 20-летней годовщины страшных терактов, выступит в качестве комментатора поединка бокса.