Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Джо Байдена о завершении афганской компании свидетельствует о крахе курса на повсеместное военно-политическое присутствие.

Об этом он рассказал в статье для "Газета.ru".

"Слова президента США Джо Байдена о прекращении афганской кампании означают, что Вашингтон открыто признает крах своего курса на повсеместное военно-политическое присутствие", - сказал он.

При этом Медведев уточнил, что террористы могут повторить теракты 11 сентября.

"Террористы могут повторить 11 сентября, нужны общие усилия в борьбе с этим злом", - добавил он.

Ранее президент России Путин оценил 20 лет нахождения американцев в Афганистане заявив, что "результат нулевой".

Напомним, в США большинство участников социологического опроса выразили недовольство теми решениями, которые были приняты президентом США Джозефом Байденом по ситуации в Афганистане. Действия главы Белого дома по Афганистану одобряются только 30% респондентов. Еще 10% ответа не дали. Также это повлияло на снижение общего уровня поддержки президента США (его рейтинга). Он снизился сразу на 6%.

Как сообщала "Страна", в США заподозрили примерно 100 человек из числа беженцев из Афганистана в контактах с террористами.