Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд решила успокоить украинские власти и уверяет, что США не поступят с Украиной, как с Афганистаном.

"Я думаю, вы спрашиваете, означает ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся или не имеем стратегических интересов в Украине. Я думаю, что нет большего образца нашей продолжающейся приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским стремлениям Украины, чем встреча, которая только что прошла между президентом Байденом и президентом Зеленским, - буквально через день после завершения нашей эвакуации из Афганистана", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Кроме того, Нуланд поблагодарила Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.

"Позвольте мне начать с благодарности нашим украинским хозяевам за все, что они сделали во время периода эвакуации, чтобы увезти иностранцев, а также афганцев, которые находились в опасности, из Афганистана", - сказала замгоссекретаря.

Ранее "Страна" сообщала, что Нуланд на том же выступлении потребовала назначить новых руководителей "Нафтогаза" и "реформировать" СБУ.

Мы также информировали, кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение.