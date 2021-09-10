Борт Qatar Airways, который стал первым международным коммерческим рейсом, вылетевшим из Кабула при "Талибане", эвакуировал украинку с ребенком.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко пишет "Интерфакс-Украина".

Всего на борту этого самолета было больше ста человек. Среди них большая часть людей - иностранные граждане. МИД Украины, по словам Николенко, договорилось с катарской авиакомпанией об эвакуации. Украинцам предложили полететь в Доху, а оттуда - в Украину на самолетах коммерческих авиакомпаний. Согласилась только одна женщина с ребенком.

Они уже прибыли в Доху, там их бесплатно временно разместили. Сейчас они ожидают результатов ПЦР-тестов. Если они будут отрицательными, украинка и ребенок смогут в ближайшее время попасть на родину.

Напомним, "Страна" писала о том, что по данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Афганистане эвакуации все еще ожидают более полутора сотен украинцев. Впрочем, по данным МИД, острой угрозы их жизни нет.

Также мы сообщали, что в Афганистане из-за паралича банковской системы жители начали продавать вещи ради еды.