В Афганистане, которым сейчас управляют талибы, на сегодня находятся 159 граждан Украины, которые хотят эвакуироваться на родину. МИД Украины работает над организацией для них спецрейсов.

Об этом на брифинге 9 сентября заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

Киев пытается договориться с Ираном, Пакистаном, Таджикистана и другими странами, которые коммуницируют с талибами, чтобы организовать для граждан Украины эвакуацию.

По данным Кулебы, украинцы, которые сейчас находятся в Афганистане и заявили о желании вылететь на родину, не являются представителям групп риска: журналистами, активистами, экс-чиновниками или представителями международных организаций. Поэтому, по словам Кулебы, острой опасности их жизни нет.

Также министр иностранных дел заявил, что все украинцы, которые хотят эвакуироваться в Афганистане, по-прежнему могут обращаться в посольства, где их внесут в списки.

Напомним, по состоянию на 1 сентября, по данным Кулебы, было известно о 200 украинцев, которые просят забрать их домой из Афганистана.

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