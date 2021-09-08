Талибы пригласили представителей шести стран на инаугурацию нового правительства Афганистана, в которое вошли только пуштуны двух племен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение муллы Абдула Гани Барадар, который был назначен заместителем премьер-министра.

"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан - Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", - сообщил он.

Напомним, радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане и сформировало новое правительство, главой талибы назначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда, который находится под санкциями ООН. Партия "Исламского общество Афганистана" (ИОА) выступила с резкой критикой сформированного талибами правительства.

Между тем в США новое правительство Афганистана готовы признать только при выполнении им нескольких условий. В частности речь идет о возможности для всех желающих покинут страну и правах женщин. На данный момент права женщины талибы не соблюдают, в частности им запретили заниматься спортом. В качестве одного из аргументов запрета со стороны талибов прозвучало то, что Ислам позволяет женщинам покидать дом только в случае необходимости, а спорт - не необходимость.