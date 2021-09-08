Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане продолжает единолично формировать руководящие органы власти для управления страной, хотя этот процесс и не нравится их политическим конкурентам (в частности "Исламской организации Афганистана" - Ред.)

Талибы назначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда, главой нового временного правительства. Примечательно, что мулла Ахунд находится в санкционном списке ООН и является давним главой влиятельного органа талибов, принимающего решения, Рехбари Шура (Совет руководства - Ред.). В докладе ООН о санкциях он описывается как "ближайший соратник и политический советник" муллы Мохаммада Омара.

Об этом передает канал "Аль Джазира".

Ранее Мохаммад Хасан Ахунд был министром иностранных дел, а затем заместителем премьер-министра во время последнего пребывания у власти талибов (период с 1996 по 2001 год - Ред.).

Вчера, 7 сентября, на пресс-конференции в Кабуле представитель "Талибана заявил" Забихулла Муджахид сказал, что другой лидер "Талибана" Абдул Гани Барадар будет заместителем муллы Ахунда.

Подобно многим в руководстве верхушки "Талибана", мулла Ахунд во многом обязан своим авторитетом вхождением в ближний круг первого лидера движения мулле Мохаммаду Омару.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Рады Дмитрий Разумков посоветовал Арестовичу поехать советником в "Талибан", а тот в ответ недусмысленно намекнул на психическое здоровье главы парламента Украины.