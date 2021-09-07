Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не торопятся признавать новое правительство Афганистана, сформированное "Талибаном".

Как передает ТАСС, об этом Псаки заявила на брифинге 7 сентября.

"В признании нет никакой спешки. Это будет зависеть от того, какие шаги будет предпринимать "Талибан", - сказала Псаки.

После чего назвала, каких именно шагов ждут в Вашингтоне и мире от боевиков.

"Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, разрешат ли они американским гражданам и гражданам других стран покидать Афганистан, разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать, разрешат ли они гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране. У меня нет для вас временных рамок. Все зависит от такого, какое поведение они будут демонстрировать", - продолжила Псаки.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз определился, когда и при каких условиях сможет сотрудничать с талибами. В ЕС тоже заявили, что это зависит от поведения талибов по ключевым вопросам, включая возможность учебы для девочек.

Между тем Китай уже установил контакты и начал сотрудничество с "Талибаном".