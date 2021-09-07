Руководитель Главного управление разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что решение провести спецоперацию по эвакуации из Кабула иностранцев власти Украины приняли за один день. В результате украинский спецназ спас зарубежных журналистов и афганских переводчиков, сотрудничавших с западными странами.

Об этом Буданов рассказал в интервью "Украинскому центру безопасности и сотрудничества", появившемуся на Ютубе 7 сентября.

По словам главы ГУР, управление как раз специализируется на подобных операциях и эвакуация была, в общем, типичной задачей.

"Там, где многие подразделения мира не решаются на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно другое. Поэтому это и стало залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе", - добавил Буданов.

Он сказал, что украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке планеты, если будет принято на то решение.

"Нам не нужно ничье разрешение или что-то подобное. Принимается решение, и оно будет выполнено. Это решение было принято очень быстро, за один день", - сказал Буданов.

Украинские разведчики по официальной просьбе Канады эвакуировали из Кабула 19 афганцев, сотрудничавших с канадскими силами в Афганистане. В ходе спецоперации сотрудники ГУР МО покинули безопасную территорию кабульского аэропорта, вошли в захваченный талибами город и вывели оттуда группу переводчиков с семьями.

Провести операцию смогли только украинские разведчики. Военные Канады, США и Катара не сумели эвакуировать афганцев из города.

Ранее "Страна" приводила видео операции спецназа в Кабуле.

Мы также сообщали, что всего Украина вывезла из Афганистана около 600 человек.