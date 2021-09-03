Главное управление разведки при Минобороны Украины опубликовало видео как украинский спецназ помогал американцам и канадцам эвакуировать афганцев из захваченного талибами Кабула.

Ролик выдержан в патриотическом духе, отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Основной смысл - украинские бойцы сделали то, что побоялись сделать подразделения других стран. В таком же духе ролик распространяется и во многих украинских СМИ, а также комментируется представителями украинских властей.

"Но на самом деле вопрос открытый - а что вообще делали наши бойцы в Афганистане?

Ради чего руководство Украины рисковало жизнями наших ребят? Если бы (не дай Бог) кто-то из наших бойцов погиб в Кабуле, как бы объяснили пролитую кровь? Тем, что Зеленский хотел сделать приятное американцам накануне своего визита в США, а потому и послал в Кабул украинских бойцов, которым американцы поручили выполнять опасную работу, чтоб не рисковать жизнями американских солдат?", - задается вопросами телеграмм-канал.

Ситуацию прокомментировал и журналист Сергей Лямец.

"Провластные СМИ всячески хвалят украинский спецназ, который вошел в зону контроля "Талибана", чтобы забрать граждан другой страны. "Пошли на риск, хотя ни одна другая страна на него не пошла", - смакуют. Мол, какие же мы герои. Не удивлюсь, если какой-то генерал уже орден примеряет. Наши парни - действительно молодцы и гордость нации, спору нет. Но что, если бы хоть одного из них убили? А если бы убили всех?

Почему в Афганистане не было Кулебы, Шаптала или Павлюка? Почему в гущу талибов не пошел представитель Офиса президента?

А если бы талибы решили стрелять? Кто взял бы на себя ответственность за это? Кто бы ответил, почему жизнями украинцев рискнули, когда ни-одна-другая страна не послала свой спецназ? Зеленский? Кулеба? Кто??

Или у Британии с Францией нет спецназа? Может, они не такие уж дураки, что отказались посылать своих военных в логово боевиков?" - написал в соцсети журналист Сергей Лямец.

В этой связи он вспомнил Порошенко, который послал катер с украинскими моряками на прорыв в Азовское море.

"Заранее заготовил фильмы о героических моряках. Рискнул жизнями парней, чтобы отвлечь внимание от воровства своих побратимов. Вот теперь и Зеленский... Что, решили понравится Байдену? Рискнуть жизнями парней, чтобы Высший разум разрешил пойти на второй срок? ", - добавил Лямец.



Также он напомнил и о "Небесной сотне".

"Так уже было. С "Небесной сотней", на крови которой пришли к власти м@даки и первым же делом сдали Крым. И никто из СМИ не задал им неудобные вопросы. Каждый объяснил это по-своему. Мол, у нас война, мы должны держаться вместе и так далее. Держаться вместе с кем? С украинским народом, который похоронил тысячи парней? Или с политиками, которые приносят этих самых парней в жертву, чтобы понравится заокеанскому деду?

Вот я и говорю: легко быть патриотом на крови, если эта кровь - не ваша", - подытожил журналист.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана. Самый младший родился в аэропорту Кабула перед вылетом.

Также мы сообщали, что военное присутствие США в Афганистане закончено, Пентагон больше не контролирует аэропорт Кабула.