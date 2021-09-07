Талибан объявил состав нового правительства Афганистана, в которое вошли только пуштуны двух племен
Талибы объявили полный состав членов сформированного ими нового афганского кабинета министров, чей состав боевики обещали обнародовать до 12 сентября.
В правительство попали только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи.
Об этом сообщил спикер движения "Талибан" Вардака Альханафи.
Возглавил кабинет министров Мухаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем стал мулла Барадар Ахунд, вторым - мавлави (почетное религиозное звание в исламе) Абдул Салам Ханафи.
Другие министры:
- исполняющий обязанности министра обороны - мулла Мухаммад Якуб;
- и.о. министра иностранных дел - Амир Хан Моттаки;
- министр внутренних дел - мулла Сираджуддин Хаккани;
- министр финансов - мулла Хидаятулла Бадри;
- министр информации и культуры - мулла Хайрулла Хайрхва;
- министр экономики - Кари Дин Мохаммад Ханиф;
- министр юстиции - мавлави Абдул Хаким Шариа;
- министр границ и по делам племен - Нурулла Нури;
- министр сельского развития - Юнис Ахундзаде;
- министр общественных работ - мулла Абдул Манан Омари;
- министр горнодобывающей промышленности - мулла Мухаммад Иса Ахунд.
Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.
Разведывательное управление талибов возглавил мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.
Как видно по списку, правительство заполнено муллами, которые при этом принадлежат двум основным пуштунским племенам дуррани или гильзаи. Ни одного представителя таджиков, хазарейцев и узбеков в кабинете нет.
В самом начале сентября талибы заявляли, что де-факто руководить правительством будет религиозный лидер, глава Исламского Эмирата Афганистан и "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
Между тем с талибами уже установил контакты Китай.