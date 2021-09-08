Движение "Талибан", захватившее территории и власть в Афганистане, вошли в норвежское посольство в столице страны Кабуле. Как заявил посол Норвегии в Иране, говорят, что вернут его позже.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно", - заявил дипломат.

Посол Норвегии в Иране рассказал, что боевики "Талибана" ворвались в их посольство в среду, 8 сентября, и приказали посланникам разбить бутылки с вином, а также уничтожить там детские книги.

"Оружие явно менее опасно, чем детские книги", - написал норвежский посланник Зигвальд Хауге в Twitter, поделившись фотографией талибов в офисе.

Талибы собрали также в мешки вещи из посольства Норвегии, которые они посчитали мусором. Исходя и з фотографий, которые попали в сеть, в мусор полетели диск с норвежскими рождественскими песнями, книги и DVD с мультфильмом. Также на кадрах видно, как один из членов группы тестирует гребной тренажер, а другие с интересом рассматривают деревянные лыжи с кандагарскими креплениями.

Талибы в посольстве Норвегии в Кабуле. Фото: world-today-news.com

Норвегия освободила свой дипломатический пост в Кабуле благодаря Дании после того, как Талибан захватил контроль над городом. До 27 августа страна эвакуировала из Афганистана в общей сложности 1098 человек, включая норвежских граждан и "других лиц, имеющих право на въезд, а также афганцев, нуждающихся в защите".

Ранее мы писали о том, что талибы объявили полный состав членов сформированного ими нового афганского кабинета министров, чей состав боевики обещали обнародовать до 12 сентября. В правительство попали только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи.

В то же время представитель "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин не подтвердил инаугурацию кабинета министров страны, которое должно состояться 11 сентября.