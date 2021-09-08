Представитель движения "Талибан", которое сегодня пригласило представителей шести стран на инаугурацию нового правительства Афганистана, Мохаммад Сохаил Шахин не подтвердил инаугурацию кабинета министров страны, которое должно состояться 11 сентября.

Об этом он сообщил ТАСС, комментируя публикации о возможном проведении инаугурации 11 сентября.

"У меня нет информации об этом", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал информацию о проведении мероприятия в годовщину теракта в Нью-Йорке, унесшего жизни 2 996 человек.

Напомним, талибы объявили полный состав членов сформированного ими нового афганского кабинета министров, чей состав боевики обещали обнародовать до 12 сентября. В правительство попали только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи.

В то же время формирование талибами правительства Афганистана вызвало резкую критику со стороны партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА). Недовольство ИОА вызвал тот, факт, что в новое правительство вошли в основном пуштуны и это усугубит кризис в государстве.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не торопятся признавать новое правительство Афганистана, сформированное "Талибаном". Также она назвала, каких именно шагов ждут в Вашингтоне и мире от боевиков.