Впервые после вывода иностранного военного контингента из Афганистана "Талибан" дал согласие на вылет международного коммерческого авиарейса из аэропорта Кабула. Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways отправился в Доху (Катар). На его борту находились 200 граждан США и других стран.

Это произошло в четверг, 9 сентября, как сообщает CNN.

Рейс впервые вывез из Афганистана иностранных граждан с момента завершения в конце августа процесса вывода сил США и их союзников из этой страны.

Журналисты CNN уточнили, что вылет стал возможным благодаря усилиям спецпредставителя США Залмая Халилзада, добивавшегося разрешения у талибов на вывоз группы иностранцев, которые не успели покинуть Афганистан до 31 августа.

Сейчас в аэропорту Кабула продолжается совместная работа турецких и катарских экспертов с афганскими специалистами.

Напомним, в конце августа, накануне окончания вывода войск США, возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, которые унесли жизни десятков человек.

После ухода американцев и окончания эвакуации воздушную гавань закрыли. Однако 4 сентября аэропорт возобновил свою работу: оттуда вылетели внутренние рейсы.