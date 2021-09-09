Впервые при "Талибане" из аэропорта Кабула взлетел международный коммерческий рейс
Впервые после вывода иностранного военного контингента из Афганистана "Талибан" дал согласие на вылет международного коммерческого авиарейса из аэропорта Кабула. Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways отправился в Доху (Катар). На его борту находились 200 граждан США и других стран.
Это произошло в четверг, 9 сентября, как сообщает CNN.
Рейс впервые вывез из Афганистана иностранных граждан с момента завершения в конце августа процесса вывода сил США и их союзников из этой страны.
Журналисты CNN уточнили, что вылет стал возможным благодаря усилиям спецпредставителя США Залмая Халилзада, добивавшегося разрешения у талибов на вывоз группы иностранцев, которые не успели покинуть Афганистан до 31 августа.
Сейчас в аэропорту Кабула продолжается совместная работа турецких и катарских экспертов с афганскими специалистами.
Напомним, в конце августа, накануне окончания вывода войск США, возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, которые унесли жизни десятков человек.
После ухода американцев и окончания эвакуации воздушную гавань закрыли. Однако 4 сентября аэропорт возобновил свою работу: оттуда вылетели внутренние рейсы.