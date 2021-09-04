В субботу, 4 сентября, в столице Афганистана заработал аэропорт, который был закрыт из-за вывода оттуда американских войск и массовой эвакуации. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, оттуда уже вылетели два внутренних рейса по направлению в Кандагар и Мазари-Шариф. Эту же информацию подтвердил и посол Катара в Афганистане Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри.

"Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов - в Мазари-Шариф и Кандагар. Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани", - сказал он.

Напомним, впервые с момента установления контроля над Афганистаном движением "Талибан" там прошел матч по крикету - самому популярному виду спорта в стране. На стадионе Кабула встретились местные команды "Защитники мира" (Peace Defenders) и "Герои мира" (Peace Heroes). Большинство участников двух команд также играют за национальную сборную страны. Вход на столичный стадион сделали бесплатным, однако каждого зрителя тщательно обыскивали талибы. Женщин на стадионе не было.

Также "Страна" писала, что после вывода американской армии с территории Афганистана, захваченной "Талибаном", США собираются выплатить более 2 тысяч долларов каждому беженцу из Афганистана.