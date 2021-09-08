Из попавшего во власть талибов Афганистана бежал последний остававшийся там еврей, 62-летний Зебулон Симантов. Его эвакуацию устроили частные благотворительные организации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское телевидение.

Талибы заверяли, что Симантову ничего не угрожает на территории Афганистана, однако из-за многочисленных экстремистских группировок, появившихся в стране, возникли опасения за его жизнь.

Симантов пересек границу Афганистана в минувшие выходные. Вместе с ним из страны также вывезли около 30 женщин и детей, которым может угрожать режим талибов, в их числе - члены женской Национальной сборной по футболу.

Во время побега Симантова сопровождали представители частной охранной компании, принадлежащей американо-израильскому бизнесмену Моше Кахане и нанятой американским евреем Моше Маргареттеном, который занимается спасением своих соплеменников, оказавшихся в опасных ситуациях.



Симантову и раньше, еще при выезде из Кабула американских военных, предлагали покинуть Афганистан. Однако он не воспользовался предложением, опасаясь столкнуться с претензиями израильского правосудия: в течение многих лет он отказывается давать своей жене религиозный развод "гет", а в Израиле за это предусмотрено наказание.

Сейчас Симантов направился в США, где планирует воссоединиться со своей семьей.

Между тем "Талибан" сформировал в Афганистане свое новое правительство.

Правда, его пока не спешат признавать. В США назвали условия, при которых могут признать новый режим.



