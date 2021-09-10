Белый дом напрямую вышел на Пекин, чтобы обсудить противоречия и проблемы в отношении двух сверхдержав. Вчера, 9 сентября, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с китайским лидером, председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой они обсудили области, в которых наши интересы совпадают, и области, в которых наши интересы, ценности и взгляды расходятся.

Они согласились открыто и откровенно заниматься этими комплексами вопросов. Это обсуждение, как ясно дал понять президент Байден, было частью продолжающихся усилий Соединенных Штатов по ответственному управлению конкуренцией между Соединенными Штатами и КНР.

Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность Соединенных Штатов в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, и два лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт", - заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Германии хотят привлечь Москву и Пекин к широким переговорам по Афганистану. Официальный Берлин считает, что с талибами нужно идти на широкие договоренности, так как именно они представляют реальную власть. На этом пути канцлер Меркель видит в союзниках российского и китайского лидеров.