Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обсуждали резкое высказывание американского лидера, который в одном из интервью назвал российского коллегу убийцей.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

О том, что лидеры обсуждали эти слова Байдена, в книге "Угроза" рассказали журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста. По их данным, Путин сказал американскому коллеге, что огорчен его словами.

В Кремле факт обсуждения президентами слов Байдена об "убийце" подтвердили. Песков уточнил, что разговор происходил по телефону. Однако подробности раскрывать не стал, потому как, по его словам, не представляется возможным предоставление журналистам более полного содержание телефонных разговоров двух президентов свыше того, что уже было изложено в соответствующем сообщении для СМИ.

Напомним, "Страна" писала о том, что еще летом Владимир Путин рассказал о звонке Джо Байдена после слов об "убийце". По словам российского президента, его американский коллега объяснился, и его это устроило.

Также мы сообщали, что Меркель ранее признавала, что критикует Путина в личных беседах, но называть его "убийцей" отказалась.