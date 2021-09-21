Президент США Джо Байден призвал усиленно готовиться к новой пандемии коронавируса, которая, по его словам, неизбежно ждет мир впереди, передает "Интерфакс-Украина".

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты (COVID-19 - Ред.)", - заявил Байден и добавил, что нужно сделать выбор.

Также, по словам Байдена, США не хотят новой холодной войны и разделения мира на враждующие лагеря.

"Мы не хотим новую холодную войну, не хотим, чтобы мир был разделен на противостоящие друг другу лагеря", - заявил президент США во время выступления.

Западные СМИ считают, что эта ремарка была адресована Китаю.

Байден заверил, что готов работать с любой страной над решением проблем, в том числе - и с теми, у которых есть серьезные разногласия с США. Также он обещал защиту союзников и партнеров от угроз со стороны других стран.

Также он много говорил про борьбу за демократию и права меньшинств по всему миру. О поддержке прав секс-меньшинств, о защите прав женщин в Афганистане и о борьбе с коррупцией в Молдавии (а почему, кстати не в Украине?).

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник, 21 сентября.

Напомним, в США в связи с проведением в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций переживают, что участники форума привезут с собой коронавирус и спровоцируют скачок заболеваемости Covid-19.

Как сообщалось, в США для участия в Генассамблее ООН уже прилетел президент Украины Владимир Зеленский.

Мы писали о том, что Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв атаки на башни-близнецы WTC. При этом украинский президент ходит по городу без медицинской маски.