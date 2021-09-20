Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 сентября, выступит на заседании 76-й Генеральной Ассамблее ООН. Для этого глава государства уже вылетел в США. По данным главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, этот визит Зеленского в США расписан по минутам. Он встретится с генеральным секретарем ООН, с генеральным секретарем НАТО, с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами, передает "Интерфакс-Украина".

Также Кулеба сообщил, что в планах Зеленского обсудить с генеральным секретарем ООН вопрос аннексии Крыма.

"Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма", - заявил министр иностранных дел Украины.

По его словам, во время участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН Зеленский консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нью-Йорке Зеленский встретится с генсекретарями НАТО и ООН.

Также мы сообщали, что на полях Генассамблеи ООН Зеленский завтра встретится с премьером Грузии и президентами Польши и Молдовы.