В городе Днепр на встречу с Петром Порошенко пришли парни, которые встретили лидера "Европейской солидарности" криками "ты не гетьман, ты х@йло".

18 сентября в местном парке "Зеленый гай" участники акции протеста устроили гостю из Киева неприятный прием. Таким образом собравшиеся выразили недовольство приездом Порошенко на Kulish Fest, во время которого политик в красках рассказывал о своих достижениях на посту руководителя государства. Мужчины хором сообщили бывшему президенту Украины, что он не гетьман, а "х@йло".

Ситуацию прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Зеленский и Порошенко выясняют, кто из них большее «х@йло». На этой неделе порохоботы решили запустить всеукраинский флешмоб в поддержку черниговского парня, которого сейчас судят за то, что писал на стенах «Зеля х@йло». Порохоботы призывают всех писать тоже самое. И подают личный пример.

У Зеленского решили ответить на этот почин. Вчера в Днепре на встречу к Порошенко пришли парни (некоторые в камуфляже) и кричали ему «ты не гетьман, ты х@йло». По данным «Страны» собрались эти парни не просто так. Акцию организовали «слуги народа». Типа ответка.

Такими темпами слово «х@йло» в Украине начнёт употребляться исключительно вместе с фамилиями украинских президентов, а не их иностранных коллег", - комментирует "Политика Страны".

Напомним, ранее художник Сергей Поярков поддержал жителя Чернигова Александра Тарановского, которого судят за надписи "зеля х#йло" на заборах. Полиция вменяет Тарановскому авторство 120 надписей такого содержания.

Ранее "Страна" сообщала, что в День независимости в Одессе неизвестные развесили баннеры с надписью "Зеля х@@ло".