Художник и телеведущий Сергей Поярков, который является сторонником экс-президента Петра Порошенко, на заборе собственного дома краской из баллончика написал "Зеля ху@ло". Таким образом он выразил поддержку жителю Чернигова Александру Тарановскому, которого судят за аналогичные надписи на заборах.

Ролик с процессом "творчества" появился 13 сентября в Ютуб-канале " Ничего святого с Сергеем Поярковым"

Художник объяснил, почему устроил такой, как он выразился, перфоманс.

"Потому что эта скотомордая мерзость, которая по недоразумению наш президент, и его команда негодяев, оказывается, завтра (то есть 14 сентября - Ред.) судят украинского патриота Тарановского за то, что он, видите ли, осуществил свое конституционное право и написал правду, что наш президент - настоящее ху@ло", - сказал Поярков.

И добавил, что его зрители наверняка еще сделают не одну такую же надпись.

После этого он вывел буквы с помощью баллончика, напевая матерную фразу о Зеленском.

Завершив перфоманс, Поярков заявил, что эта фраза должна быть написана мелом в каждой школе на каждой доске и на каждом заборе.

Как писала "Страна", полиция вменяет Тарановскому авторство 120 оскорбительных надписей.

Мы также сообщали об операции Пояркова на сердце, которую он перенес в начале сентября.