В Чернигове будут судить мужчину, который написал на заборе "Зеля х@@ло". Админпротокол в отношении него правоохранители составили по факту мелкого хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

Инцидент, по информации правоохранителей, произошел еще месяц назад, 13 августа. В полицию обратились жители одного из микрорайонов города, которые пожаловались, что на одном из заборов кто-то написал нецензурные надписи. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что заборы расписывал 28-летний житель Чернигова. Мужчина, по информации правоохранителей, в этом признался. В начале сентября в отношении него составили админпротокол за мелкое хулиганство. Санкции статьи предусматривают 51-119 грн штрафа или общественные работы на 40-60 часов, или исправительные работы сроком от 1 месяца до 2-х месяцев с отчислением 20% заработка, или админарест до 15 суток.

По информации Александра Тарановского, который является обвиняемым по этому делу, судебное заседание назначили на 13 сентября. Об этом он сообщил в Facebook.

"Вешают мне 120 надписей "Зеля х@@ло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи поясняются как оскорбление президента... Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х@@ло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - сказал Тарановский в комментарии "Буквам".

Напомним, "Страна" писала о том, что в День независимости в Одессе неизвестные развесили баннеры с надписью "Зеля х@@ло".

Также мы сообщали, что в марте 2019 года после выступления Порошенко в Черниговской филармонии националисты провожали его криками "Ганьба!" и "Х@@ло!".