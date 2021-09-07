Правоохранители не нашли состава преступления в действиях неизвестных, которые позволили себе расистские высказывания в адрес олимпийского чемпиона и нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка. Таким образом открытое по его заявлению уголовное производство теперь закрыто, сообщает РБК. Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос журналистов.

В полиции указали, что дело было открыто Печерским управлением полиции 13 августа по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности) Уголовного кодекса.

"25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовного процессуального кодекса", - сказано в ответе Нацполиции.

Такая формулировка означает, что правоохранители установили "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

Также в полиции добавили, что по состоянию на 7 сентября решение о закрытии дела не было отменено ни прокуратурой, ни судом.

Напомним, в середине августа нардеп от "Слуги народа" и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк рассказал, что неизвестные подошли к нему в центре Киева и пытались спровоцировать конфликт, называя "черной обезьяной".

Позже в полиции Киева сообщили, что начали расследование обстоятельств инцидента. Также правоохранители добавили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины №161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Олимпийский чемпион собственноручно написал заявление о случившемся в полицию и был допрошен следователем в качестве потерпевшего.

Сам Беленюк после произошедшего заявил, что подобные ситуации "не заставят его уехать", а "неадекваты" порой встречаются.

Также на случившееся отреагировал президент Владимир Зеленский, который призвал полицию жестко реагировать на подобные ситуации.