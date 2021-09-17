Спикера Рады Дмитрия Разумкова, который за последние месяцы стал фактически лидером внутренней оппозиции во власти курсу президента Владимира Зеленского, Банковая хочет отправить в отставку и уже практически в открытую собирает под это голоса.

Поводом для этого неофициально в Офисе президента называют то, что спикер вопреки требованию главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии отправил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.

Но, по данным "Страны", это лишь формальная причина.

Голоса под отставку спикера начали собирать еще летом, о чем тогда же писало наше издание. Сейчас процесс активизировался за счет того, что под него, как сообщают источники "Страны", выделили бюджет, а также назначили главного менеджера-координатора - Арахамию.

В реальности же основная причина та же - слишком независимое поведение спикера, который публично отказывается поддерживать многие действия президента, включая беспредельные и незаконные санкции СНБО против украинских граждан и СМИ (в том числе и против "Страны").

Поэтому Разумкова, который, кстати, сейчас болеет коронавирусом и ушел на самоизоляцию, Зеленский хочет поменять на лояльного себе первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Но если вопрос об отставке поставят, а голосов не хватит, то это станет тяжелейшим поражением президента и сигналом, что "Акелла промахнулся" и он уже не контролирует парламент.

Поэтому силы и ресурсы на пробивание этого вопроса брошены колоссальные.

Подробности - в статье "Страны".

Как Разумков рассердил Зеленского

Спикер парламента весь 2021 год осторожно, но неуклонно идет вразрез с линией Банковой по многим вопросам.

В частности - по беспредельным санкциями СНБО, за которые глава Верховной Рады, будучи членом СНБО, часто не голосует. В этом ключе он критиковал бессудное закрытие телеканалов и СМИ указами президента. Также Разумков не голосовал и за санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.

Критикует он и другие инициативы Офиса президента: закон об олигархах (его Рада вчера отправила "пылиться" в Венецианку, где законопроект вряд ли ждет позитивная оценка), налоговые изменения и даже переименование Украины в Русь-Украину. Последние идеи Разумков откровенно троллит.

То есть Разумков активно отстраивается от политики Зеленского с перспективой создания собственного политического проекта.

Поэтому еще в середине лета пошли разговоры о том, что Банковая попытается его отправить в отставку.

Официально это, правда, всеми отрицалось, но многие косвенные признаки указывали на подготовку к снятию.

Во-первых, пошли разговоры о роспуске Зеленским Рады. Хотя выглядело это больше как блеф и шантаж: на перевыборах "Слуга народа" гарантированно потеряет монобольшинство. А потому слухи об этом рассматривались лишь как способ надавить на строптивых депутатов по многим вопросам, включая отставку спикера.

Во-вторых, решили вдруг увеличить сумму денег мажоритарщикам на округа - что в украинских реалиях сродни подкупу. До конца года на эти цели планируют дополнительно пустить четыре миллиарда гривен. Не исключено, что деньги пойдут на стимулирование голосования за отставку Разумкова. Потому что голосов самих "слуг" явно не хватает.

Но кроме этих методов, применяются и другие.

Пугают компроматом и сулят деньги

Главная проблема, с которой столкнулся Офис президента при сборе голосов - очень многие "слуги" не хотят поддерживать отставку спикера.

"Во фракции много недовольных действиями Офиса президента. Речь идет как и о каких-то личных обидах, так и о понимании того, что беспредельный курс Банковой на управление страной через санкции СНБО до добра не доведет. Более того, многих депутатов и близких к ним бизнес тоже начинают кошмарить. Ну и понятно, что есть влияние на некоторых депутатов и сил враждебных Зеленскому. Например, олигархов или Авакова. Провал отставки Разумкова удобный повод для них всех показать Зеленскому, что он более не всесилен", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

Но эти настроения на Банковой решили перебить.

"Во-первых, был назначен конкретный ответственный человек за сбор голосов - Давид Арахамия. Во-вторых, ему дали бюджет и полномочия. И он уже встречается со всеми и зондирует почву. Обещает всем что-то. Кому-то обещает помочь решить мелкие проблемы на местах. Некоторым обещает коммуникацию с президентом. Но главный аргумент - это деньги. Помимо стандартной ежемесячной ставки в 50 тысяч долларов в конвертах, главам комитетов за агитацию за отставку спикера пообещали крупную премию - 100 тысяч долларов. Рядовым депутатам предлагают меньшие деньги. Там индивидуально с каждым говорят. Тем, кто не согласится поддержать отставку, грозят разного рода санкциями. Намекают, что по каждому за два года есть "папки" в силовых структурах и им могут дать ход", — заявил источник близкий к Банковой.

Впрочем, работа по сбору голосов не ограничивается фракцией "Слуг народа", так как на Банковой есть понимание, что 226 голосов среди них не наберется.

По данным "Страны" Арахамия уже провел переговоры с олигархом Игорем Коломойским и тот якобы пообещал ему голоса своих депутатов как внутри СН, так и в группе "За будущее".

"За будущее" даст до половины голосов, изначально у них было пять, сейчас число выросло. Коломойский пообещал на недавней встрече на футбольном матче "Динамо" Давиду Арахамии помочь с голосованием. Да и в целом он в последнее время боле чем лоялен Офису президента. Зеленский обещает его защитить перед американцами, а Коломойский в ответ делает все, что его просит Офис президента. Хотя в частных беседах, говорят, Коломойский не в восторге от беспредельной манеры управления страной Зеленским. И понимает, что он может оказаться следующим в любой момент. Так что какой итоговый расклад по нему будет - увидим не раньше момента голосования", - говорит источник в парламенте.

Ещё часть голосов, по словам источника, могут обеспечить лидеры группы "Довира".

"Арахамия сейчас с ними ведёт переговоры, однозначно давая понять, что голосование будет носить коммерческий характер, и что у него на это есть карт-бланш и бюджетирование. Включая раздачу денег на округа", - рассказывает источник близкий к Банковой.

Но член депутатской группы Сергей Шахов сказал "Стране", что группа "Доверие" еще не принимала решений по голосованию за отставку спикера и сам он лично не видит для этого оснований.

"Дело в том, что привилегия назначения и увольнения спикера - за коалицией. Они имеют право снимать, назначать кого хотят и за это отвечать. Ставить палки в колеса кораблю, когда Разумков реально борется за парламентаризм, я считаю, это неправильно. То, что Разумков отправил закон по олигархам в Венецианскую комиссию, - так правильно сделал. Мы полностью поддерживаем решение спикера, нужна законная процедура и принятие адекватного закона, а не каких-то хотелок. У нас на группе отставка Разумкова не обсуждалась, такого решения не было принято, почему все говорят, что мы будем голосовать, - видимо, пытаются убедить кого-то, что есть голоса", - сказал "Стране" Шахов.

Не будет голосовать за отставку Разумкова "Евросолидарность" Петра Порошенко.

"Нет, мы не намерены голосовать. Разумков последняя фронда во власти", - рассказал нам один из представителей "Европейской солидарности".

Не проголосуют и депутаты ОПЗЖ. Хотя, по данным "Страны", часть нардепов фракции Банковая склоняет поддержать отставку Разумкова.

Но стратегический совет ОПЗЖ (в него входят Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин) уже сделал заявление, что фракция голосовать за отставку не будет.

"Тех кто проголосует - исключим из фракции", - сказал "Стране" источник в руководстве ОПЗЖ.

Не поддержит на данном этапе отставку и расколотая на две части группа "Голос". Как минимум та часть, которая ориентируется на главу фракции Железняка.

"Да и остальные вряд ли будут голосовать. Им будет сложно потом объяснить зачем они подыгрывают власти", - сказал "Стране" источник в "Голосе".

Пока не очень понятная ситуация с Юлией Тимошенко и с фракцией "Батькивщина".

"Юлия Владимировна будет под прессом. Ее будут ломать, но она тоже понимает, что Разумков - последняя линия обороны. Она говорит, что не проголосует, но все понимают, что она в зоне риска, так как идет давление через дело главы Государственной продовольственно-зерновой компании Власенко, который связан с семьей Тимошенко", - рассказывает источник.

Кто вместо Разумкова?

Если голоса пока только пытаются собрать, то кандидат на должность спикера есть уже давно — вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Стефанчук абсолютно подконтрольный Офису, он будет выполнять все требования Ермака и компании. Тем более, изначально он хотел на эту должность. Пока нельзя сказать, что голоса за отставку Разумкова однозначно есть, но процесс идёт. Для Банковой очень важен успех голосования. Иначе это будет воспринято как тяжелое политическое поражение и могут пойти сразу прахом и все остальные инициативы Зеленского. Это вообще будет сигнал всем ветвям власти, что Акелла промахнулся. Верховный суд, например, может ускориться с оспариванием Указов президента по санкциям СНБО. То есть последствия поражения Зеленского по Разумкову будут тяжкие для власти. Слишком велико недовольство президентом и в элитах, и в народе. Поэтому Офис и бросает все силы на организацию голосования", — сказал источник "Страны" в парламенте.

Отметим, что это же понимают и противники Зеленского. А потому также будут прилагать все усилия, чтоб голосование за отставку Разумкова сорвалось.