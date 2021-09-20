Владимир Зеленский, вылетевший в США для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прибыл в Нью-Йорк.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президентский самолет совершил посадку в Нью-Йорке", - сказал пресс-секретарь.

По словам Никифорова, выступление Зеленского в ООН ожидается в среду, 22 сентября, около 16:40 по местному времени.

В рамках визита кроме выступления на Генассамблее ООН запланированы несколько двусторонних и многосторонних встреч. Также намечены встречи и у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который вылетел в США вместе с Зеленским.

Как анонсировал Кулеба, президент "консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19".

Как писала "Страна", 21 сентября на полях Генассамблеи ООН Зеленский встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, а также президентами Польши Анджеем Дудой и Молдовы Майей Санду.

Кроме того, глава государства намерен встретиться в США с генсекретарями НАТО и Организации объединенных наций.