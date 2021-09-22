Президент США Джо Байден во время выступления на открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций призвал готовиться к новой пандемии. По его мнению, ее могут вызвать более заразные штаммы коронавируса, чем существующие.

Видеозапись выступления опубликовал Ютуб-канал Белого дома.

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты", - сказал Байден.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие еще темы затрагивал глава Белого дома на Генассамблее ООН.

Мы также сообщила, что во время выступления Байден призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил его в Грозный, чтобы убедиться в отсутствии там гомосексуалов. Последнних Кадыров неполиткорректно назвал петухами, а США охарактеризовал как самую агрессивную в мире страну.