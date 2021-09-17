Великобритания меняет систему требований и ограничений на въезд в страну. Такое решение приняли из соображений безопасности в период пандемии COVID-19. Теперь в Британии будет действовать лишь один "красный список" стран.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шэппса.

Новое правило отменит систему "красного", "желтого" и "зеленого" списков государств. Таким образом, все страны, которые не находятся в "красном" списке будут автоматически считаться безопасными для въезда и прибытия.

Также нововведение позволило исключить из "красного" списка Турцию, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланку, Оман, Бангладеш, Кению.

Однако, невакцинированным гражданам, которые въезжают в страну, все равно придется сдавать ПЦР-тест.

Шэппс добавил, что новая система позволит путешествовать проще и дешевле.

На данный момент в Великобритании полностью вакцинированы 44 млн человек.

Между тем, в Украине сегодня - очередной мощный всплеск заболеваемости коронавирусом. Впервые с 15 мая Минздрав зафиксировал более шести тысяч новых заболевших.

В связи с этим в ближайшее время четыре украинских региона могут перейти из "зеленой" в "красную" зону распространения коронавируса.