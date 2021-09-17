Четыре украинских области в ближайшее время могут перейти сразу из "зелёной" в "красную" зону карантина

В ближайшее время четыре украинских региона могут перейти из "зеленой" в "красную" зону распространения коронавируса.

Об этом в своем Телеграм-канале заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Радуцкий рассказал об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в стране, что на этой неделе число заражений выросло в два раза. Так, с 3,3 тысячи новых случаев в понедельник, 13 сентября, показатель увеличился до 6,6 тысячи в четверг.

Кроме этого, Радуцкий добавил, что наиболее тревожные показатели зафиксировали в четырех регионах Украины — Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях.

"В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти в красную", — написал он.

При этом он акцентировал внимание на том, что в целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.

"Реанимационные койки заняты на 27 процентов, койки с подведенным кислородом — на 22 процента, аппараты ИВЛ — на десять процентов", — пишет Радуцкий.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если все украинцы вакцинируются, то не нужно будет снова вводить локдаун в стране. Кроме того, глава правительства рассказал, как в ближайшее время в Украине поменяют карантин.

"Страна" подробно разбиралась, как будут работать новые правила карантина.