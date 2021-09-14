Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если все украинцы вакцинируются, то не нужно будет снова вводить локдаун в стране. Кроме того, глава правительства рассказал, как в ближайшее время в Украине поменяют карантин.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции 14 сентября.

"В "желтой" зоне все может работать, если коллектив и посетители вакцинированы как минимум первой дозой... В "красной" зоне то же самое, но нужно иметь две дозы. Коллектив должен быть привит на 100%, и посетители должны показать сертификат", - сказал премьер-министр.

Что касается полного локадуна, Шмыгаль заявил, что необходимости в нем не будет при условии полной вакцинации населения.

"Если все вакцинируются, то локдаун будет не нужен", - сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что сейчас полностью вакцинированы чуть более 25% взрослого населения страны. Власти собираются до конца года вакцинировать остальные 75%.

Обязательную вакцинацию вводить не собираются, но будут "мотивировать людей".

"Мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений", - сказал глава правительства.

Напомним, в "желтой" зоне учителя должны иметь как минимум одну дозу прививки, а в "красной" - две.

"Страна" также писала о том, что в украинских ТРЦ хотят установить спецкамеры для отслеживания соблюдения карантина.