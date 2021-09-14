Кабмин озвучил изменения правил карантина и планы вакцинировать всех украинцев к концу года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если все украинцы вакцинируются, то не нужно будет снова вводить локдаун в стране. Кроме того, глава правительства рассказал, как в ближайшее время в Украине поменяют карантин.
Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции 14 сентября.
"В "желтой" зоне все может работать, если коллектив и посетители вакцинированы как минимум первой дозой... В "красной" зоне то же самое, но нужно иметь две дозы. Коллектив должен быть привит на 100%, и посетители должны показать сертификат", - сказал премьер-министр.
Что касается полного локадуна, Шмыгаль заявил, что необходимости в нем не будет при условии полной вакцинации населения.
"Если все вакцинируются, то локдаун будет не нужен", - сказал премьер.
Кроме того, Шмыгаль заявил, что сейчас полностью вакцинированы чуть более 25% взрослого населения страны. Власти собираются до конца года вакцинировать остальные 75%.
Обязательную вакцинацию вводить не собираются, но будут "мотивировать людей".
"Мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений", - сказал глава правительства.
Напомним, в "желтой" зоне учителя должны иметь как минимум одну дозу прививки, а в "красной" - две.
"Страна" также писала о том, что в украинских ТРЦ хотят установить спецкамеры для отслеживания соблюдения карантина.