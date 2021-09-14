В Украине планируют установить специальные камеры видеонаблюдения в торговых центрах, чтобы контролировать соблюдение норм карантина, который усилят уже на следующей неделе.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью порталу "Лига".

По его словам, камеры для мониторинга соблюдения карантинных ограничений установят в ТРЦ нескольких украинских регионов. Игорь Кузин рассказал, что они позволят наблюдать за тем, сколько людей не используют маски и соблюдают ли они социальную дистанцию.

Кроме того, по словам главного санитарного врача, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации планируются частые визиты инспекторов в области.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров запустил "желтые" и "зеленые" ковид-сертификаты для украинцев. Они содержат информацию о полной или частичной вакцинации, и согласно ним для всех привитых будут действовать привилегии.

Ранее "Страна" собрала, что известно о готовящихся переменах в правилах карантина.

Кроме того, отметим, что штраф за отсутствие маски на лице в общественном месте - до 255 гривен.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым утвердила штрафы за ношение масок на подбородке. Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3 400 до 5 100 грн.