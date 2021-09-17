В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины появилось оборудование, которое помогает выявлять штаммы среди пациентов. Ранее отправляли образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и официальный портал МОЗ.

Так, речь идет о секвенаторе. Виктор Ляшко добавил, что такое оборудование хотят приобрести также в центры контроля и профилактики болезней в нескольких регионах - южном, западном и восточном.

До создания своей лаборатории Украине приходилось отправлять образцы биоматериала в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Таким образом идентифицировать штаммы можно будет и на территории Украины.

Кроме этого, мощность нового оборудования составляет 400 образцов в месяц. По словам Ляшко, наличие лаборатории, которая может обнаруживать новые мутации вирусов – это вопрос нацбезопасности.

Новое оборудование для выявления штаммов коронавируса. Фото: Фейсбук

Также министр напомнил, что почти полмиллиарда гривен заложено в бюджет на 2022 год для улучшения материально-технической базы бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, в Украине сегодня очередной мощный всплеск заболеваемости коронавирусом. Впервые с 15 мая Минздрав зафиксировал более шести тысяч новых заболевших. Самая вероятная причина, почему так происходит - это новый штамм "Дельта", который считается опаснее всех предыдущих. Он резко ухудшил статистику даже в условиях массовой вакцинации. "Страна" разбиралась, что с этим будут делать и как распознать "Дельту".

Кроме этого, сейчас Минздрав начал рассылать украинцам сообщения на мобильные телефоны с призывом вакцинироваться от коронавируса. Послание получают, как непривитые, так и уже вакцинированные граждане.