В Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Интервал между прививками должен быть 28 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Минздрав в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики об одобрении комбинирования мРНК-вакцин.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

В случае если первая прививка проведения вакциной Moderna, второе - можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективным", - сказано в сообщении.

Отметим, что Moderna и Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцины. CoronaVac / Sinovac Biotech - это инактивированная вакцина, а AstraZeneca (Covishield) - это векторная вакцина.

Ранее мы подробно писали о вакцине Moderna, которая в июле впервые прибыла в Украину.

Напомним, уже к концу августа в Украине вакцина Moderna осталась только для второй дозы прививки от коронавируса.