Минздрав разрешил комбинировать в Украине вакцины Moderna и Pfizer
В Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Интервал между прививками должен быть 28 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Минздрав в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики об одобрении комбинирования мРНК-вакцин.
"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.
В случае если первая прививка проведения вакциной Moderna, второе - можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech безопасно и эффективным", - сказано в сообщении.
Отметим, что Moderna и Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцины. CoronaVac / Sinovac Biotech - это инактивированная вакцина, а AstraZeneca (Covishield) - это векторная вакцина.
Ранее мы подробно писали о вакцине Moderna, которая в июле впервые прибыла в Украину.
Напомним, уже к концу августа в Украине вакцина Moderna осталась только для второй дозы прививки от коронавируса.