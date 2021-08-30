В Японии снова заявили об обнаружении посторонних предметов внутри вакцины Moderna. Теперь примеси нашли в префектуре Гумма.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что местные власти заявили, что нашли во флаконе Moderna "крошечное, черное вещество", из-за чего в префектуре решили приостановить прививки из партии, в которой был флакон.

Напомним, вчера в японском Минздраве заявили, что найденные в вакцине против коронавируса Moderna инородные вещества оказались фрагментами резиновых крышек от ампул.

Перед этим сообщалось, что в Японии два пациента скончались после прививки вакциной от Covid-19 Moderna. Уколы им сделали препаратом из партии, в которой обнаружили примеси.

Перед этим в Японии уже прекратили использование партии вакцины, которой привили умерших. Речь о 1,63 миллиона доз препарата Moderna. Решение об остановке поставок было принято после того, как дистрибьютер Takeda Pharmaceutical узнал о контаминантах в некоторых флаконах с вакциной.

Тем временем в Украине вакцина Moderna осталась только для второй дозы прививки от коронавируса.