Найденные в вакцине против коронавируса Moderna в Японии инородные вещества оказались фрагментами резиновых крышек от ампул.

Об этом сообщили в японском Минздраве, передает ТАСС.

Проверка показала, что в указанной партии препарата не было примесей, которые могли сказаться на его качестве. В то же время инородные вещества черного цвета, обнаруженные в пяти ампулах и шприцах, оказались фрагментами резиновых крышек, которые закрывают ампулы. Они могли отколоться при неправильном прокалывании крышки ампулы шприцем.

Также в Минздраве заявили, что ну будут признавать всю партию бракованной и продолжат вакцинацию на Окинаве.

Напомним, вчера сообщалось, что в Японии два пациента скончались после прививки вакциной от Covid-19 Moderna. Уколы им сделали препаратом из партии, в которой обнаружили примеси.

Ранее в Японии уже прекратили использование партии вакцины, которой привили умерших. Речь о 1,63 миллиона доз препарата Moderna. Решение об остановке поставок было принято после того, как дистрибьютер Takeda Pharmaceutical узнал о контаминантах в некоторых флаконах с вакциной.