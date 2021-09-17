После того как мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в шутку объявил о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса, к нему стали обращаться многие девушки и женщины, которые привились, зачали ребенка и теперь хотят получить деньги.

Об этом Марцинкив рассказал в эфире раидостанции "Западный" полюс, видео обнародовано в Facebook.

Поскольку градоначальник пообещал 100 тысяч гривен первой, кто забеременеет после прививки, его завалили обращениями.

По данным Марцинкива, к нему уже обратилось больше ста женщин. Они пишут ему в мессенджерах и соцсетях.

Впрочем, мэр Ивано-Франковска сразу же заявлял, что его слова о премии - это шутка, которую он озвучил, критикуя тех, кто верит в миф, что вакцинация от коронавируса мешает женщинам беременеть.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали беременным украинкам, в каких случаях им стоит прививаться от Covid-19.

Также мы писали о том, что до этого в Минздраве заявили о безопасности вакцин для беременных.