Больше ста жительниц Ивано-Франковска хотят от мэра денег за то, что забеременели после вакцинации от ковида
После того как мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в шутку объявил о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса, к нему стали обращаться многие девушки и женщины, которые привились, зачали ребенка и теперь хотят получить деньги.
Об этом Марцинкив рассказал в эфире раидостанции "Западный" полюс, видео обнародовано в Facebook.
Поскольку градоначальник пообещал 100 тысяч гривен первой, кто забеременеет после прививки, его завалили обращениями.
По данным Марцинкива, к нему уже обратилось больше ста женщин. Они пишут ему в мессенджерах и соцсетях.
Впрочем, мэр Ивано-Франковска сразу же заявлял, что его слова о премии - это шутка, которую он озвучил, критикуя тех, кто верит в миф, что вакцинация от коронавируса мешает женщинам беременеть.
Напомним, ранее в Минздраве рассказывали беременным украинкам, в каких случаях им стоит прививаться от Covid-19.
Также мы писали о том, что до этого в Минздраве заявили о безопасности вакцин для беременных.