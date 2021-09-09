Школы и другие образовательные учреждения в Ивано-Франковской области не будут переходить на дистанционный формат обучения с 13 сентября.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook.

По словам градоначальника, следующую неделю обучение в образовательных учреждениях города будет проходить в очном режиме, поскольку введение "желтой" зоны карантина в Украине перенесли на неделю.

Отметим, что ивано-франковские школы должны были перейти на дистанционку с 13 сентября, поскольку предполагалось, что все регионы Украины попадут в "желтую" зону карантина, а там очную работу могут продолжать только те заведения, где вакцинировано более 80% сотрудников. В Ивано-Франковской области этот показатель значительно меньше - 29%.

Также мы писали, что Украину переведут в "желтую" зону карантина после того, как соответствующее решение примет Комиссия по ТЭБ и ЧС, заседание которой пройдет в ближайшее время.

Кроме того, мы писали, что большую часть ограничений для "желтой" и "красной" зон не будут применять к вакцинированным. "Страна" разбирались, как привитые украинцы смогут игнорировать карантин и локдаун.